Dos partidos vespertinos abren la séptima ronda

El puntero invicto del certamen de la cuarta y última categoría, Sport Colombia jugará mañana visitando a su vecino, 1° de Marzo, en Fernando de la Mora.

* Lambaré (15:00). En el estadio Juan B. Ruiz Díaz, Capitán Figari vs. General Caballero ZC. Árbitro: Pedro Ramírez. Asistentes: Freddy Palacios y Daniel Barrios.

* Barrio Santa Ana (15:00). En estadio Celestino Mongelós, Sport Colonial vs. Fulgencio Yegros. Árbitro: Julio Paiva. Asistentes: Luis Escobar y David Guillén.

* Mañana (15:00). En el estadio Víctor Ramón Isasi, 1° de Marzo vs. Sport Colombia; en el estadio Genaro Azcurra, Atlético Juventud vs. Pilcomayo; en el estadio Rafael Giménez, 12 de Octubre SD vs. Valois Rivarola.

* Lunes (10:00). En el estadio Jardines del Kelito, Oriental vs. General Caballero CG.