Avalos, su vuelta, el gol más rápido y la selección

“Realmente muy contento porque volví muy bien, buenas sensaciones, sumé varios minutos y eso es bueno para lo que se viene”, fue lo primero que señaló Avalos a la 730 AM, ABC Cardinal.

Habló de lo que fue la llave ante Fluminense. “En el partido de local teníamos el control del partido, lamentablemente me lesioné de manera rápida y no pude terminar el primer tiempo, después la lesión grave de un compañero, la expulsión del arquero donde no pudimos meter otro, el arquero que se lesiona en el calentamiento en Río, lo hicimos con buen fútbol y con altura”.

“Cada técnico tiene su estilo de juego, nosotros apostamos por tener la pelota y presionarlos arriba, nos dio frutos, pero cada uno tiene la forma de buscar el partido, Olimpia tiene con qué dar vuelta la serie”, añadió.

Por supuesto que habló de la selección. “La ilusión es grande, en lo personal quiero estar a la altura de la selección para sacar la mayor cantidad de puntos posibles para lograr el gran sueño de estar en un Mundial. En el transcurso de la recuperación era recuperarme lo antes posible para estar a disposición del entrenador de la selección nacional”.

Sobre su gol del viernes, dijo. “Fue el gol más rápido que marqué en mi carrera, el anterior fue con Crucero del Norte a los 15 segundos, contento de volver así y el equipo está muy bien en el arranque del torneo”, finalizó.