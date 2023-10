Se juega le penúltima ronda de la Primera B

Ostentando el título de campeón de la actual edición del certamen de la tercera categoría, el “rojiverde” se quedó también con el cupo directo a la División Intermedia, por lo que lo único que resta definir es el equipo que se quedará con la media plaza.

El que corre con ventaja de cuatro puntos sobre River Plate es Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, que necesita de un triunfo para asegurarse el subcampeonato que le otorgará el derecho de pugnar por el ascenso ante el monarca del Campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Los dos equipos que terminaron perdiendo la categoría fueron Humaitá, que retorna inmediatamente a la Primera División C, y Sportivo Iteño que tuvo su segundo descenso en la últimas dos temporadas, atendiendo que solo el año pasado estaba militando en la División Intermedia.

El programa completo de la penúltima ronda

* Barrio Republicano (09:00). En el estadio Bernabé Pedrozo, Silvio Pettirossi vs. Cristóbal Colón Ñemby. Árbitro: José Cuenca. Asistentes: Juan Bogado y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Pedro Ramírez.

* Luque (09:00). En el estadio Adrián Jara, General Díaz vs. 3 de Febrero RB. Árbitro: Alcides Gray. Asistentes: Digno Salinas y Ricardo Ortiz. Cuarto árbitro: Julio Paiva.

* Barrio Tacumbú (17:00). En el estadio Fortin de Tacumbú. Presidente Hayes vs. Humaitá. Árbitro: Luis Trinidad. Asistentes: Lorenzo Giménez y Marcos Aquino. Cuarto árbitro: Mario Alfonzo.

* Mañana (09:00). En el estadio Jardines del Kelito, en el barrio Mburicaó, 3 de Noviembre vs. Cristóbal Colón JAS; en el estadio Salustiano Zaracho, en Luque, 29 de Setiembre vs. Atlántida; en el estadio Optaciano Gómez, en Limpio, Sportivo Limpeño vs. River Plate; 19:00: en el estadio Isidro Roussillón, Benjamín Aceval vs. Deportivo Capiatá.

* Domingo (09:00). En el estadio Presbítero Manuel Gamarra, en Itá, Olimpia de Itá vs. Sportivo Iteño. Libre: Atlético Tembetary.