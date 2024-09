Primera B: Duelo directo por el ascenso en los Jardines del Kelito

River Plate inmediato perseguidor del único líder de la clasificación, Deportivo Capiatá, buscará mantenerse en el segundo cupo de ascenso, cuando reciba en su recinto a Atlántida SC, que se posiciona en tercera línea a un solo punto del Kelito.

* Hoy, a las 10:00. River Plate vs. Atlántida SC, en el estadio Jardines del Kelito. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: Digno Salinas y Ricardo Ortiz. Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.

* Mañana, a las 15:00. Presidente Hayes vs. Cristóbal Colón Ñemby, en el estadio Fortín de Tacumbú; 3 de Febrero RB vs. Sport Colombia, en el estadio Ricardo Brugada; 12 de Octubre de Itauguá vs. Cristóbal Colón JAS, en el estadio Luis Salinas; 3 de Noviembre vs. 29 de Setiembre, en el estadio Rubén Ramírez; 12 de Octubre SD vs. Silvio Pettirossi, en el estadio Rafael Giménez. A las 17:00. Deportivo Capiatá vs. 24 de Setiembre, en el estadio Erico Galeano.

* Clasificación: Deportivo Capiatá 59 puntos, River Plate 47, Atlántida 46, Olimpia de Itá 45, 12 de Octubre de Itauguá 45, Cristóbal Colón JAS 44, 24 de Setiembre 43, Benjamín Aceval 42, 3 de Febrero RB 37, 3 de Noviembre 33, Sport Colombia 33, Silvio Pettirossi 27, General Díaz 24, Presidente Hayes 23, Sportivo Limpeño 22, 29 de Setiembre 22, 12 de Octubre SD 17 y Cristóbal Colón de Ñemby 14.