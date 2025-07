Primera B: El 3 de Noviembre se afianza en la cima; Olimpia de Itá acecha

En esta jornada, el 3 de Noviembre ratificó su buen momento al vencer por 2-0 a Atlético Colegiales en su reducto, consolidando así su aspiración de conseguir el ascenso a la División Intermedia. Por su parte, Olimpia de Itá no se queda atrás y demostró su poderío al golear por 3-0 al 29 de Setiembre del barrio Molino en la ciudad del “Cántaro y la miel”. Esta victoria le permite a Olimpia de Itá mantenerse en la zona del “medio cupo”, puesto que le daría la oportunidad de disputar el ascenso frente al campeón del Campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).

Lea más: Todo listo para el inicio del Campeonato Nacional B de la UFI

El certamen de la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se destaca por ser el más extenso del ascenso paraguayo, con un total de 34 rondas. Al finalizar esta maratónica competencia, los dos equipos con peor promedio descenderán a la Primera División C. Actualmente, la zona roja del descenso está ocupada por Atlético Colegiales, con un promedio de 0,812, y Fulgencio Yegros de Ñemby, con 0,875. En situación de riesgo, muy cerca de la temida “zona roja”, se encuentran 29 de Setiembre de Luque (0,902) y Presidente Hayes (0,987).

Los resultados de la decimosexta jornada

* En el estadio Ricardo Grégor, Sport Colombia 1-Sportivo Iteño 3. Goles: 53′ Luis Galeano (SC); 40′ 43′ Lucas Espinoza y 57′ Nicolás Farías, de penal (SI).

* En el estadio Ricardo Brugada, 3 de Febrero RB 3-General Díaz 0. Goles: 19′ y 51′ Rodrigo Cantero y 85′ Ignacio Cáceres (3F).

* En el estadio Presbítero Manuel Gamarra, Olimpia de Itá 3-29 de Setiembre 0. Goles: 53′ Carlos Diaz, 83′ Accel Martinez y 88′ César Benitez (O).

* En el estadio Herminio Ricardo, Cristobal Colón de JAS 1-General Martin Ledesma 2. Goles: 90′+9’ Epifanio García (CCJAS); 57’ Elias Saavedra y 70’ Gustavo Verón (ML).

* En el estadio Bernabé Pedrozo. Silvio Pettirossi 2-Atlántida SC 1. Goles: 58′ Tobías Gamarra y 81′ Marcelo Rolón (P); 37′ Mauricio Pérez (A).

* En el estadio Optaciano Gómez, Sportivo Limpeño 2-12 de Octubre de Itauguá 1. Goles: 42′ y 49′ Júnior Medina, el segundo de penal (L); 55′ Francisco Pacher (12O).

* En el estadio Rubén Ramírez, 3 de Noviembre 2-Atlético Colegiales 0. Goles: 38′ Guillermo Beltrán y 89′ Diego Vázquez (3N).

* En el estadio Próculo Cortázar, 24 de Setiembre 2-Presidente Hayes 1. Goles: 22′ César Salinas y 37′ Cándido Meza (24S); 63′ Emanuel González (PH).

* En el estadio Isidro Rousillon, Benjamín Aceval 3-Fulgencio Yegros 2. Goles: 57′ Rodrigo Bogado, 65′ Osvaldo Argüello y 85′ Kevin Quiñónez (BA); 38′ Fernando Páez y 90′+3′ Lázaro Vázquez, en contra (FY).

Programa de la última fecha de la primera rueda

* Viernes, a las 15:15. Atlético Colegiales vs. Sport Colombia, en el estadio Luciano Zacarías.

* Sábado, a las 10:00. 29 de Setiembre vs. 3 de Noviembre, en el estadio Salustiano Zaracho. A las 15:00. 12 de Octubre de Itauguá vs. Olimpia de Itá, en el estadio Ricardo Grégor. A las 15:15. Presidente Hayes vs. 3 de Febrero RB, en el estadio Fortín de Tacumbú.

* Domingo, a las 10:00. General Díaz vs. Sportivo Limpeño, en el estadio Hugo Bogado Vaceque; Sportivo Iteño vs. Silvio Pettirossi, en el estadio Salvador Morga. A las 15:00. Fulgencio Yegros vs. 24 de Setiembre, en el estadio Isidro Roussillón. A las 15:15. Atlántida SC vs. Cristóbal Colón JAS, en el estadio Complejo Oceánico.

* Lunes, a las 13:00. Martín Ledesma vs. Benjamín Aceval, en el estadio Enrique Soler.