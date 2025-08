El viernes se pone en marcha la segunda rueda de la Primera B

Actualmente, el líder indiscutible de la categoría es el 3 de Noviembre del barrio San Pablo, que se mantiene firme en la cima con 39 puntos. Su impresionante campaña, con 12 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas, lo posiciona como el principal candidato al ascenso directo.

Pisándole los talones se encuentra el Olimpia de Itá, a solo 4 puntos de distancia, con un total de 35. El equipo, que ahora estará bajo la dirección técnica de Vítor “Topo” Cáceres, ocupa el segundo lugar, lo que le permitiría disputar un repechaje contra el ganador del Nacional B por un lugar en la Intermedia.

Con 34 fechas por delante, la tercera división del fútbol paraguayo es la más extensa. En la parte baja de la tabla, la lucha por no descender está al rojo vivo. Los dos últimos equipos en la tabla de promedios perderán la categoría. En este momento, los clubes en zona de descenso son Fulgencio Yegros de Ñemby y 29 de Setiembre del barrio Molino. Ambos equipos deberán redoblar esfuerzos para salir de esta complicada situación.

* Viernes, a las 13:30. 3 de Febrero RB vs. Sportivo Limpeño, en el estadio Tomás Beggan Correa, e barrio Ricardo Brugada. A las 15:15. Atlético Colegiales vs. Silvio Pettirossi, en el estadio Luciano Zacarías, en Lambaré. A las 16:00. General Díaz vs. Olimpia de Itá, en el estadio Complejo Oceánico, en Chaco’i.

* Sábado, a las 10:00. Martín Ledesma vs. 24 de Setiembre de Areguá, en el estadio Enrique Soler, en Capiatá. A las 15:15. Sportivo Iteño vs. Cristóbal Colón JAS, en el estadio Salvador Morga, en Itá. A las 16:00. 12 de Octubre de Itauguá vs. 3 de Noviembre, en el estadio Ricardo Grégor, en Campo Grande.

* Domingo, a las 10:00. 29 de Setiembre vs. Sport Colombia, en el estadio Salustiano Zaracho, en barrio Molino. A las 15:15. Atlántida SC vs. Benjamín Aceval, en el estadio Complejo Oceánico, en chaco’i. A las 15:15. Fulgencio Yegros vs. Presidente Hayes, en el estadio Cerro León, en Villeta.