Primera B de UFI: Inicia el sueño del ascenso a la Intermedia

La primera fase del torneo tiene dos grupos de ocho equipos. Los cuatro mejores de cada zona avanzan a la segunda etapa, en la que hay dos series de cuatro clubes, y los dos mejores de cada una pasan a las semifinales. Los ganadores de estas dos llaves juegan la final a partido único para definir al campeón, que deberá enfrentar al subcampeón de la Primera División B de la APF, y el vencedor de ese encuentro ascenderá a la segunda división.

De los que entrarán en competencia, solo dos saben lo que es hacerse con el título de campeón, es el caso del Deportivo Caaguazú y Ovetense FC. Mientras que seis serán los debutantes: Deportivo Minga Guazú, Sportivo Campo 9, Atlético 13 de Junio, Guaraní de Minga Guazú, 15 de Mayo de Itapé y 3 de Febrero de Ciudad del Este.

* Grupo A: Deportivo Caaguazú-3 Corrales de Ciudad del Este, en el estadio Liga Caaguazú de Fútbol; 3 de Febrero de Ciudad del Este-Sol del Este de Ciudad del Este, en el Antonio Aranda; Ciudad Nueva de Ciudad del Este-15 de Mayo de Itapé, en el Carlos Barreto de Ciudad del Este; Deportivo Minga Guazú-JDK de San José de los Arroyos, en el estadio Pa’i Coronel de Minga Guazú.

* Grupo B: Sportivo Campo 9-Patriotas FC de Hernandarias, en el estadio Sportivo Campo 9, en J. Eulogio Estigarribia; General Garay de Concepción-Ovetense FC de Coronel Oviedo, en el estadio del General Garay de Concepción; Club Salto del Guairá-Nacional de Salto del Guairá, en el Emigdio Vallejos, en Salto del Guairá; Atlético 13 de Junio de Ciudad del Este-Guaraní de Minga Guazú, en el 13 de Junio de Ciudad del Este.

