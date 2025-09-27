¡Escándalo en la Primera C! 12 de Octubre SD denuncia suplantación de identidad de jugadores

La protesta formal, fechada el 22 de septiembre de 2025 y dirigida al presidente de la APF, Lic. Robert Harrison Paleari , se refiere a un encuentro disputado el sábado 20 de septiembre de 2025, correspondiente a la Fecha 18 del campeonato.
Los Hechos Denunciados
Según el Club 12 de Octubre, la protesta se fundamenta en la participación irregular de dos futbolistas del Club Cristóbal Colón de Ñemby. La denuncia detalla que los jugadores Víctor Nicolás Benítez Chamorro (N.º 8 en planilla) y Daniel González (N° 17 en planilla) solo se habrían limitado a exhibir sus documentos y firmar la planilla de juego, pero no disputaron el partido personalmente. En su lugar, ingresaron al campo de juego y completaron el encuentro otros futbolistas, representando irregularmente a los jugadores registrados.
Los jugadores que habrían suplantado las identidades son:
Pablo Sampaio Brandao: Este jugador de nacionalidad brasilera habría ingresado en lugar del jugador N.º 8. El documento adjunto incluye un informe policial del ciudadano Víctor Nicolás Benítez Chamorro (el jugador N° 8 en planilla).
Aldo Arturo Duarte Arellano: Con este jugador habría sustituido al jugador N° 17. Además, el club denunciante señala que Duarte Arellano se encuentra actualmente registrado como jugador del Club ATL. INTERNACIONAL DE LA LIGA LUQUEÑA DE FÚTBOL
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El club adjuntó imágenes de los jugadores en cancha y registros de sus identidades.