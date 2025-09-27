Fútbol de Ascenso de Paraguay

¡Escándalo en la Primera C! 12 de Octubre SD denuncia suplantación de identidad de jugadores

El fútbol de la Primera División C de la APF se ve sacudido por una grave denuncia de suplantación de identidad de jugadores presentada por el 12 de Octubre de Santo Domingo contra el Cristóbal Colón de Ñemby.

Por ABC Color
27 de septiembre de 2025 - 16:35
El club Cristóbal Colón de Ñemby es el club denunciado por el 12 de Octubre de Santo Domingo, en el torneo de la Primera División C.
La protesta formal, fechada el 22 de septiembre de 2025 y dirigida al presidente de la APF, Lic. Robert Harrison Paleari , se refiere a un encuentro disputado el sábado 20 de septiembre de 2025, correspondiente a la Fecha 18 del campeonato.

Los Hechos Denunciados

Según el Club 12 de Octubre, la protesta se fundamenta en la participación irregular de dos futbolistas del Club Cristóbal Colón de Ñemby. La denuncia detalla que los jugadores Víctor Nicolás Benítez Chamorro (N.º 8 en planilla) y Daniel González (N° 17 en planilla) solo se habrían limitado a exhibir sus documentos y firmar la planilla de juego, pero no disputaron el partido personalmente. En su lugar, ingresaron al campo de juego y completaron el encuentro otros futbolistas, representando irregularmente a los jugadores registrados.

Los jugadores que habrían suplantado las identidades son:

Pablo Sampaio Brandao: Este jugador de nacionalidad brasilera habría ingresado en lugar del jugador N.º 8. El documento adjunto incluye un informe policial del ciudadano Víctor Nicolás Benítez Chamorro (el jugador N° 8 en planilla).

Aldo Arturo Duarte Arellano: Con este jugador habría sustituido al jugador N° 17. Además, el club denunciante señala que Duarte Arellano se encuentra actualmente registrado como jugador del Club ATL. INTERNACIONAL DE LA LIGA LUQUEÑA DE FÚTBOL

El club adjuntó imágenes de los jugadores en cancha y registros de sus identidades.

