Éver Caballero, nuevo DT de Los Bravos del 24

En un acto cumplido el lunes en Valle Pucú, compañía de Areguá al límite con Luque, el presidente del 24 de Setiembre, Claudelino “Caio” Agüero Cubilla, dio la bienvenida a Éver Caballero, surgido como futbolista en Olimpia y con largo recorrido detrás de la pelota.

Lea más: 1º de Marzo, campeón de la Primera C

Los Bravos del 24 cumplen una buena campaña en la Primera B, en la que tuvieron últimamente resultados adversos.

El técnico Adriano Samaniego Giménez dio un paso al costado por desavenencias con la dirigencia, en la reciente caída por 4-0 contra 3 de Noviembre el conductor provisorio fue Gerardo Ferreira, quien integra el staff de Caballero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El nuevo equipo técnico franjeado está conformado por Éver Caballero, Gerardo Ferreira, Luis Rojas, Gustavo Cabrera y Luis Bogado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La fecha 29 de la “B” se desarrollará entre este miércoles y jueves. El 24 de Setiembre cotejará con Sport Colombia el jueves, en el estadio Próculo Cortázar, a las 13:45.