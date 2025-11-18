División Intermedia: Repechaje en Sajonia

El repechaje por el ascenso a la División Intermedia, segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, es animado por el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), 15 de Mayo de Itapé, y el subcampeón de la Primera División B (APF), 3 de Noviembre del capitalino barrio San Pablo.

Lea más: 15 de Mayo, monarca del Nacional B

El primer duelo entre los clubes calendario será este domingo 23, a las 15:00, mientras que el segundo será el domingo 30, a las 18:00.

En el repechaje anterior, de 2023, el 12 de Junio de Villa Hayes, monarca del Nacional B, salió airoso contra el Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Los dos cotejos finalizaron 0-0 y en la tanda penalera se impuso el León chaqueño por 5-4.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otros que salieron airosos en la repesca fueron Martín Ledesma de Capiatá (2012 contra Concepcionera), Sportivo Iteño (2013 frente a Ovetense), Fernando de la Mora (2014 contra Ovetense), Fulgencio Yegros (2015 ante 22 de Setiembre de Encarnación), 22 de Setiembre (2016 contra Ameliano), 3 Corrales de Ciudad del Este (2017 frente a Colegiales), General Caballero JLM (2018 contra Tacuary) y Martín Ledesma (2021 ante Deportivo Itapuense).