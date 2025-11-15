15 de Mayo de Itapé, monarca del Nacional B

Un partido digno de una definición de campeonato. Patriotas inició con un par de embates al arco rival. Sin embargo, luego de una falta en mitad de terreno, 15 de Mayo consiguió un tiro libre que fue ejecutado por Kevin Armoa que de cabeza conectó Aldo Zárate para superar al mal parado golero tricolor.

Con la ventaja, el “15” se defendió y apeló al contragolpe en algunos pasajes. Fue mayor el dominio hernandariense hasta que en el minuto 33, una vez más la pelota parada fue el fuerte de los itapeños. Frentazo del argentino Antonio Samaniego para el 2-0.

L segunda parte tuvo la iniciativa Patriotas, pero a pesar de los intentos, no logró penetrar el bloque defensivo negriazul que defendió por momentos con línea de seis.

El “15” fue al contraataque. Así buscó el tercer tanto y lo encontró. Balón largo de Nelson Sanabria para Cornelio González quien desde su campo se llevó el balón y al pisar el área rival definió con un zurdazo cruzado, configurando la goleada.

Cuando parecía que 15 de Mayo lo ganaba fácil, Patriotas anotó dos goles en 10 minutos, producto de dos desatenciones defensivas.

Mathías González marcó de taco y Ariel Benítez aparecía en el segundo palo para anotar de cabeza para el 3-2.

Patriotas fue un equipo irreconocible desde el principio hasta el final a pesar de haber estado cerca del empate.

La ciudad de Itapé festeja. El “15” logró el primer objetivo que era campeonar. Ahora va por el ascenso a la Intermedia.

Jesús Federico Ocampos (@jeocampos_)