Nacional B: Quinceno y Ciudad Nueva logran aplastantes victorias

De la decimoquinta edición del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior participan 14 clubes, siete del departamento del Alto Paraná, más uno de Caaguazú, San Pedro, Guairá, Itapúa, Presidente Hayes, Ñeembucú y Cordillera.

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La competencia otorga una plaza a la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Los Grupos A y B cuentan con cuatro equipos, en tanto que los C y D tienen tres componentes, por lo que uno queda libre en cada ronda.

El vigente campeón del Nacional B es el 15 de Mayo de Itapé, redenominado Quinceno FC, que tuvo un estreno contundente, al imponerse de visitante sobre Choré Central por 6-0, mismo resultado obtenido por Ciudad Nueva de Ciudad del Este contra Deportivo Británico de Presidente Franco.

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Marcadores de la primera fecha

Grupo A: 1º de Setiembre de Benjamín Aceval 1-12 de Junio de Caacupé 3 y Guaraní de Fram 2-Deportivo Unión de Pilar 1.

Grupo B: Patriotas de Hernandarias 1-3 Corrales de Ciudad del Este 0 y 3 de Febrero de Ciudad del Este 1-13 de Junio de Ciudad del Este 0.

Grupo C: Ciudad Nueva de Ciudad del Este 6-Deportivo Británico de Presidente Franco 0. Libre: Pastoreo FC.

Grupo D: Choré Central 0-Quinceno FC de Itapé 6. Libre: Guaraní de Minga Guazú.