Nacional B de UFI: Fram, sede del puntapié en un remozado estadio

Con la victoria por 3-1 del 12 de Junio, de Cabañas (Caacupé), sobre el 1° de Setiembre, en el estadio Club Sportivo Azucarero, de Benjamín Aceval, se puso en marcha el viernes el Campeonato Nacional B 2026, de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).

El puntapié inicial oficial tendrá como escenario este domingo, a las 15:00, al estadio del Club Guaraní de la ciudad de Fram, departamento de Itapúa, donde se enfrentarán el equipo local y Unión Deportivo Pilar. El acto contará con la presencia del presidente de la UFI, Óscar Ramírez, y otras autoridades de la matriz del balompié de tierra adentro.

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Esto hará que la ciudad del Fram se anote en la historia del fútbol de tierra adentro, al ser escenario de un hecho significativo como albergar por primera vez el acto oficial de apertura de una temporada del Torneo Nacional B, de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).

El valor de este acontecimiento para la comunidad deportiva itapuense y que representa un reconocimiento al trabajo que viene realizando la institución, fue apuntando por el vicepresidente del Club Guaraní de Fram, Colym Soroka.

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La expectativa es alta entre los aficionados, que aguardan una gran fiesta deportiva para dar inicio a una nueva edición del certamen nacional. El acontecimiento no solo beneficia al club Guaraní, sino también a toda la ciudad de Fram, que tendrá la oportunidad de mostrar su capacidad organizativa y recibir a visitantes provenientes de distintos puntos del país.

Mejoras en el estadio aurinegro

A la par de ser sede del puntapié inicial del torneo 2026. Guaraní de Fram también inaugurará mejoras en su estadio, producto de un convenio de la UFI con la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Las graderías, sanitarios sexados, muralla perimetral , cabinas de prensa, cercado perimetral completo y construcción del nuevo campo juego con empastado variedad bermudita, con sistema de regadío automático y pozo artesiano, y 650 butacas en las gradas comprenden las mejoras en el club. También se está terminando una cancha auxiliar para Formativas , igualmente con regadío y pasto bermudita.

Programación completa de la primera fecha