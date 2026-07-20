Fernando de la Mora cierra la primera rueda con un triunfo sobre Santaní

El conjunto dirigido por Carlos Recalde se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Alan Valenzuela y un doblete de Derlis Almada. Para el elenco de Julio Irrazábal descontaron Marcelo González, de penal, y Jesús Monges.

Con este resultado, el Rojo del barrio Palomar alcanzó 18 puntos, mientras que el Albinegro de San Estanislao se quedó con 24 unidades.

En la próxima jornada, la primera de la segunda rueda, Deportivo Santaní recibirá a Paraguarí AC el viernes 24 de julio, desde las 19:30, en el estadio Juan José Vázquez. Por su parte, Fernando de la Mora visitará a Encarnación FC el domingo 26 de julio, a las 10:00, en el estadio Villa Alegre.

Síntesis

Deportivo Santaní 2-Fernando de la Mora 3

Estadio: Ka’arendy. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Roberto Cañete y José Mercado. Cuarto árbitro: Carlos Figueredo. VAR: Mario Díaz de Vivar. AVAR: Carmelo Candia.

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Deportivo Santaní: Gustavo Arévalos; Justo González, Martín Giménez, Fernando Arce (73’ Juan González) y Elian Vogado; Marcelo González, Herminio Vera (73’ Ángel Colmán), Adrián Mereles (57’ Jesús Monges) y Aldo Villalba (20’ Sergio Ledesma) (73’ Alexander Núñez); Brahian Martínez y Lenon de Souza. DT: Julio Irrazabal.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Guido Gamarra, José Ojeda, Miguel Pereira y Alexis Ledesma; Luciano Taboada (63’ Derlis Almada), Pedro Martínez, Derlis Benítez (79’ Alan Velázquez) y Sebastián Chaparro (63’ Luis Galeano); Isaías Gavilán (79’ Aquiles Palacios) y Alan Valenzuela (72’ Elías Bóveda). DT: Carlos Recalde.

Goles: 89’ Marcelo González, de penal y 90’ Jesús Monges (DS); 9’ Alan Valenzuela, 80’ y 85’ Derlis Almada (FDM). Amonestados: 78′ Martín Giménez y 90′+5′ Ángel Colmán (DS); 19’ Alexis Ledesma, 71′ Derlis Benítez y 90′+2′ Luciano Taboada (FDM).