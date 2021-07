Alan Benítez, muy cerca de Cerro Porteño

El futuro de Alan Benítez tendría un cambio drástico. El lateral, que no fue tenido en cuenta con Olimpia, estaba para firmar con el Sportivo Luqueño; sin embargo, en las últimas horas Cerro Porteño saltó como su posible destino.

Alan Benítez tenía casi todo arreglado con #Luqueño, pero esta mañana recibió la llamada de #CerroPorteño y ahora espera la oferta oficial del Ciclón.@ABCCardinal pic.twitter.com/n24e1ZrQnJ — Wilson González Bronce (@Wilson11G) July 29, 2021

En su momento, el Ciclón ya lo quiso al jugador de 27 años pero terminó fichando por el Decano. El miércoles, el jugador felicitó a su excompañero Carlos Rolón que fue presentado como nuevo refuerzo de la entidad de Barrio Obrero y su publicación en las redes sociales fue tomada por parte parte de los hinchas cerristas como un guiño .

De acuerdo a informaciones periodísticas, Benítez recibió esta mañana la llamada de Cerro Porteño y está a la espera de una oferta oficial. Hace 20 días, el jugador declaró en charla con el Cardinal Deportivo que tiene una buena relación con el entrenador Francisco Arce.

“Siempre hablo con el Chiqui, pero no hay nada oficial de Cerro. Creo que más pasa por la gente, que quiere me me vaya (...) Ellos le tienen a un gran lateral, como Beto (Albeto Espínola)”, había declarado el 9 de julio. “Si me llaman, sería una linda opción jugar en Cerro Porteño”, sentenció.