Damián Bobadilla: “Estar en Cerro es algo grandioso”

Damián Bobadilla, jugador de 22 años surgido en las inferiores del Ciclón, fue figura trascendental en la victoria de Cerro Porteño sobre Ameliano, por la duodécima fecha del torneo. El juvenil había arrancado de titular ante las múltiples bajas en el equipo de Francisco Arce y lo hizo de gran manera.

Damián, quién se desempeña de volante interior, brindó detalles detalles tácticos sobre el rol que le adjudicó Francisco Arce ante la V azulada:

“Me pide que llegue mucho al área, ayer me tocó pisar varias veces. Me dice que cuando tengamos la pelota, sea opción de pase y me meta entre los centrales. Cuando no me llega la pelota, no me siento útil”.

El mencionado futbolista, fue partícipe de un gol anulado a Cerro, a causa de una falta que él había propinado. Sobre este punto, Damián aseguró: “No me quedó muy claro, por algo en su momento no cobró. Para mí, yo llego a la pelota primero y después le toco el pie. Me generó cierta duda porque había solo ángulo”.

Conmovido y reflexivo, Damián Bobadilla dedicó gran parte de la conferencia a resaltar la labor de Cerro Porteño con respecto a las formativas y amplió sobre sus orígenes y vivencias con la camiseta azulgrana.

“A mi me tocó estar en las pruebas, éramos como 2000, las ganas de vestir esta camiseta eran tremendas. Desde chico nos enseñan que vamos a estar arriba, nos enseñan a ganar y tener una manera de hacerlo. Los que somos hinchas de este club lo vivimos así”.

“Estar en cerro es algo grandioso. Haber crecido, hacer las inferiores y estar donde hoy estoy. Somos un ejemplo para los demás equipos, los demás vienen intentando, lo que nosotros hacemos hace un tiempo. Los profes nos hablan y nos hacen sentir importantes” aseveró Bobadilla.

