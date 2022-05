Francisco Arce y el “caso poco raro” que sufre Antonio Galeano

Cerro Porteño continúa sufriendo a causa de las lesiones. En el triunfo 2-1 sobre Guaraní por la jornada 14 del torneo Apertura 2022, el vigente campeón del fútbol paraguayo volvió a perder a otros dos jugadores: Fabián Franco y Antonio Galeano. La particularidad es que el atacante ni siquiera jugó y observó todo el partido entre los suplentes.

Francisco Arce explicó por qué Galeano estuvo en el banco a pesar de una molestia en el tobillo. “Hay un caso un poco raro. Casi lo cambiamos de la lista, pero como se había presentado íbamos a perder un jugador en el banco, entonces no lo hicimos. Él tiene una molestia en el tobillo”, expresó el entrenador con relación al jugador, que sintió la dolencia en el calentamiento.

“Le apareció con más fuerza en el calentamiento o antes del calentamiento, pero igual lo dejamos en el banco. Mañana (lunes) lo revisarán mejor para ver si es algo que requiere de preocupación o no, pero es en el hueso del tobillo, no es muscular”, aclaró Arce, quien con el ex São Paulo suma nueve futbolistas con diferentes inconvenientes en la enfermería.