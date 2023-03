“Quieren llevar a Jean a la selección de Brasil”

Jean Fernandes vive uno de sus mejores partidos con Cerro Porteño desde su llegada en 2021, siendo figura absoluta en arco y demostrando su importancia en cada partido, como ayer volvió a acontecer en la revancha ante Fortaleza de Brasil por la Copa Libertadores, partido en el que fue elegido la ‘figura’ por la televisión.

El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, charló este viernes con el Cardinal Deportivo y dio detalles acerca de un interés de la Selección Brasileña por el golero de 27 años.

“Jean es incomprable. Están preguntando por él, quieren llevarlo a la selección de Brasil. Decime si Brasil tiene un arquero así, sus acciones y sus reflejos. Quién no le va a mirar a un arquero así”.

“Sí, a nivel selección”, volvió a aclarar el titular. “Quién no querría un arquero que tapa todas la pelotas. Yo no digo que Brasil no tenga arqueros, pero el momento de Jean es muy bueno, un arquero de mucha presencia y que empuja al equipo”, añadió Zapag.