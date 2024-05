“Me asusté en serio”: Falcón tras la brutal plancha de Benítez

Maxi Falcón sufrió un terrible planchazo de Alan Benítez sobre el final del 1-1 entre Cerro Porteño y Colo Colo por la última fecha de la Copa Libertadores 2024. El defensor del Ciclón, que fue originalmente amonestado por Wilmar Roldán, recibió una roja directa a instancias del VAR. Posterior al partido en La Nueva Olla, el futbolista del Cacique habló con ESPN Chile.

“Me duele mucho la rodilla. Me ayuda que se me arrastra el pie. Empecé a gritar porque me asusté y pensé eran mis cruzados. Me dolió mucho de verdad”, expresó Falcón, quien cayó al suelo con gestos de mucho dolor. “El doctor me hizo el movimiento de la rodilla, aparentemente está firme. Debe ser un esguince de grado tres, dos o tres”, señaló el uruguayo a la señal internacional.

Maxi Falcón: “No puedo ni mover la pierna”

Aunque el golpe es a la altura del tobillo izquierdo, Falcón pensó que el dolor que sintió fue en la rodilla. “Me duele muchísimo. Ahora no puedo ni mover la pierna, pero puedo caminar. Me asusté en serio. Mañana (jueves) haremos una resonancia para ver qué tal”, finalizó el defensor, que adelantó que no jugará el fin de semana por el campeonato chileno por precaución.