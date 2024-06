Cerro Porteño parte rumbo a Málaga para la intertemporada

Cerro Porteño parte con destino a la ciudad de Málaga, donde realizará las actividades de inter temporada con miras a la segunda parte del año. La Copa Sudamericana 2024, el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo y la Copa Paraguay 2024 serán las competencias del Ciclón, que acabó el primer semestre eliminado de la Copa Libertadores 2024 y con un vicecampeonato local.

Lea más: Edu rescindió con Cerro Porteño: jugó 11 partidos y marcó 1 gol

La delegación azulgrana viaja con 26 futbolistas: están Derlis Rodríguez, el primer refuerzo, y Fernando Romero, quien retornó de Sportivo Trinidense. También forman parte del plantel Cecilio Domínguez, quien finalizó contrato el 30 de junio; Enzo Giménez, quien continúa por pedido de Manolo Jiménez; y Luis Riveros, quien también podría seguir por el resto de la temporada.

La lista de viajeros de Cerro Porteño a Málaga

Cerro Porteño: los ausentes para la inter temporada

Por su lado, están ausentes Alfio Oviedo, quien fue descartado por un cuadro de influenza y quien podría dejar el club. Tampoco aparecen Fabrizio Peralta, quien disputará la Copa América 2024 con la selección paraguaya; Víctor Cabañas y Alan Núñez, convocados a la Albirroja Sub 23; Tobías Portillo, en la Sub 20 de Paraguay; y el brasileño Edu, quien rescindió contrato de mutuo acuerdo.

Cerro Porteño: 2 amistosos confirmados en Málaga

Cerro Porteño trabajará en el Marbella Football Center, sede en el que también realizará pretemporada el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El Azulgrana tiene confirmado dos amistosos: el 25 de junio frente al Lincoln Red Imps, el campeón de Liga Nacional de Gibraltar y que jugará la Champions League, y el 29 contra el Kilmarnock de la Primera División de Escocia.