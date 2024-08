“No estamos para perder puntos”: Juan Manuel Iturbe y el “que inútiles somos”

Cerro Porteño goleó 4-0 a Sportivo Luqueño y es puntero, con 7 unidades, del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. El Ciclón, que continúa invicto, encadenó el segundo triunfo después del empate en Pedro Juan Caballero en el debut. El Azulgrana vencía 1-0 al 2 de Mayo y cuando quedaban dos minutos para el final, recibió el 1-1 después de un error defensivo.

Lea más: Juan Iturbe: “Este grupo está preparado para ganar como sea”

El resultado había generado la durísima reacción de Juan Manuel Iturbe en el vestuario del Río Parapití. El futbolista habló con la TV posterior al juego y fue el último en entrar, ya con los medios esperando fuera del camarín. Al ingresar, el futbolista descargó toda la rabia con una par de frases, entre las que gritó “, que rabia me da carajo, que inútiles somos”.

Juan Iturbe: “Me dolió perder el campeonato”

Elegido la figura en la victoria sobre el Auriazul, Iturbe fue consultado por los insultos. “A mí me dolió muchísimo perder el campeonato, la forma en la que perdimos. Y sabíamos bien que perder puntos en el inicio del campeonato a la larga te cuesta recuperar porque sabemos bien que Libertad, Olimpia y Guaraní, van a salir siempre a pelear el campeonato”, contestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Juan Iturbe: “No estamos para perder puntos”

“A mi me dolió, me enojé muchísimo, mis compañeros también tomaron de esa manera, pero fue para bien, nunca fue para mal, ni tampoco señalar a nadie por un gol. No estamos para perder puntos, fue nada más una calentura. Después puertas cerradas lo solucionamos. Quedó ahí, los muchachos también entienden eso, que no estamos para perder puntos”, explicó Iturbe.