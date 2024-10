Enzo Giménez: El gol, el triunfo y “carácter para reponernos”

Cerro Porteño regresó al triunfo y también volvió a la pelea por el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. El Ciclón remontó y superó por 2-1 a General Caballero de Juan León Mallorquín y recortó la desventaja con Olimpia, que el sábado había igualado 1-1 con Sol de América en Encarnación. A dos fechas del superclásico, la diferencia es de 6 puntos.

“Tuvimos carácter, recibimos un golpe tempranero, pero supimos reponernos. Tuvimos carácter para reponernos. Hay que seguir así, quedan siete partidos y hay que seguir luchando hasta el final”, comentó Enzo Giménez a Tigo Sports. El ex General Díaz arrancó de titular, ocupó la posición volante interno, anotó el gol del empate y fue elegido la figura de la victoria.

Enzo Giménez: “Me siento muy cómodo”

“Me siento muy cómodo porque ahí tengo un despliegue constante porque eso me caracteriza, el despliegue físico. Me sentí un poco cansado en el segundo tiempo, pero es por la falta de ritmo, estuve casi dos meses parado. Pero me voy a ir sintiendo mejor cada partido”, explicó Giménez con relación al puesto en el jugó en el equipo de Carlos Jara Saguier.