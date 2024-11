Cerro Porteño anunció a Juan Cruz Anselmi: la presentación es hoy

Cerro Porteño tiene nuevo coordinador de las Divisiones Formativas: Juan Cruz Anselmi. El argentino trabajó en clubes como San Lorenzo de Almagro, Independiente de Avellaneda, Argentinos Juniors y Newell’s Old Boys de Rosario. La presentación del nuevo responsable de la cantera azulgrana es a las 12:30, en el Parque Azulgrana de la ciudad de Ypané.

Además de trabajar en el fútbol argentino, Anselmi ayudó a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a identificar y registrar jugadores paraguayos o hijos de paraguayos en las inferiores del fútbol argentino. La llegada del profesional fue por recomendación de Elvio Paolorosso, el coordinador general de las divisiones juveniles de la selección de Paraguay.

“Paolorosso me convocó para trabajar con él”

“Cuando Paolorosso estaba en la Conmebol, me llevó para trabajar allí, luego cuando asumió en la APF, me convocó para trabajar con él”, contó Anselmi semanas atrás al Cardinal Deportivo. “Tenemos quinientos cincuenta y siete chicos que pueden elegir jugar por Paraguay entre la sub catorce y la sub veinte fichados en clubes de Argentina”, añadió.