Diego Martínez: “llegamos de buena manera, el equipo viene realizando buenos partidos”

Cerro Porteño recibe mañana al Sporting Cristal de Perú, por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores. El entrenador Diego Martínez habló en la víspera del encuentro y aseguró que “llegamos de buena manera, el equipo viene realizando buenos partidos”.

Lea más: Ausencia confirmada de Gastón Giménez en Cerro Porteño

“Llegamos de buena manera, el equipo viene realizando buenos partidos, recuperando a la gente que teníamos fuera, y con una expectativa grande de seguir compitiendo en la Copa, de buscar el objetivo que nos planteamos como grupo de poder clasificar a fase de octavos de final”, expresó el estratega azulgrana.

Martínez descartó a Gastón Giménez

El conductor argentino aseguró además que el volante Gastón Giménez queda fuera del partido ante el elenco incaico. “Está descartado Gastón para el partido de mañana. Tuvo el golpe, la contusión; en las primeras imágenes no se visualizan lesiones más importantes de lo que es una contusión y lo que comúnmente decimos “una paralítica”, pero sí el dolor es muy importante, muy agudo, no le permite entrenar con normalidad. Habrá que ver la evolución en los próximos días”, aseguró.

Diego Martínez sobre el rival

Sobre lo que espera del partido de mañana, el ex técnico de Boca Juniors aseguró que es difícil imaginar un escenario posible. “Espero una final; quizás el arranque del rival no haya sido el deseado, hay un cambio de entrenador quien prácticamente no trabajó, eso hace que sea difícil de imaginar el modelo, el sistema. Para eso hay que preparar varios escenarios posibles; vienen de una lesión de un jugador importante como lo es Jesús Pretell, pero seguramente la llegada del nuevo entrenador habrá renovado energías”, manifestó.