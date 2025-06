Fabrizio Peralta llegó al país para reincorporarse a Cerro Porteño

“Estoy muy feliz, muy agradecido con todo lo que está pasando, de volver”, expresó Peralta. “Espero poder ganar ese título que llegué a perder el año pasado y antepasado, espero poder conquistar eso para el club y para la hinchada”.

Al ser consultado sobre su retorno, Peralta lo ve como una dualidad: “Puede ser un poco de los dos, una revancha y una oportunidad para mí para seguir creciendo, para poder ganar todo lo que me faltó y para crecer personalmente, últimamente. Como dije, muy feliz de volver a casa”.

Con el arranque del torneo Clausura a la vuelta de la esquina, el mediocampista aseguró sentirse en plenitud física. “Bien, yo me siento bien, estuve entrenando ya, estuve entrenando sin problemas, estuve hasta el día domingo trabajando en el club, en Paranaense”, afirmó. “Yo creo que llego con buen ritmo y vi que los muchachos están en pretemporada y todo, así que de ese lado no me preocupa porque llego con intensidad, llego con entrenamiento y con buen ritmo”.

Sobre los detalles de la negociación, Peralta comentó: “De eso hoy en día no estoy enterado, además mi representante dice que todavía no está nada firmado, pero creo que está por buen camino”.

Respecto a por qué eligió volver a Cerro Porteño, a pesar de los rumores de interés de otros equipos brasileños, el jugador fue categórico: “No, yo creo que lo mejor hoy sería volver a casa, donde me sentiría feliz, donde me sentiría cómodo, donde podía ganar de vuelta mi confianza, el ritmo y sobre todo que si me ponen Cerro ante otros clubes, siempre voy a elegir Cerro”.

Aún sin haber hablado con el técnico Diego Martínez, Fabrizio Peralta tiene claro lo que puede aportar al equipo. “Lo que siempre, lo que se ha conocido siempre de Fabrizio Peralta, que es la garra, la confianza de llevar el equipo adelante y sobre todo de salir a ganar cada partido”, sentenció.

La participación de Cerro Porteño en los octavos de final de la Copa Libertadores fue un factor importante en su decisión. “Sí, decidí mucho eso, también valorizo mucho mi vuelta y todo eso pensando en la Libertadores que es algo que siempre soñé y entonces algo positivo”, señaló. Sobre el rival, Estudiantes de La Plata, analizó: “Va a ser un partido muy duro, como todo siempre, creo que va a depender más de nosotros que de ellos, si el equipo está bien, si el equipo hace lo que tienen que hacer, yo creo que estaríamos pasando”.

La experiencia en Brasil fue valorada positivamente por Peralta. “Fue una experiencia muy linda, fueron momentos buenos como no tan buenos, y yo creo que como cada paso que uno da en la vida siempre hay momentos buenos y momentos malos”, reflexionó. De esta etapa, el jugador afirma haber regresado “mucho mejor” tanto mental como futbolísticamente.

Entre sus objetivos, la Selección Nacional ocupa un lugar primordial. “Lo primero es eso, si no había una Copa del Mundo el año que viene, no estaría pensando en todo eso y yo creo que esa es mi prioridad hoy en día”, enfatizó.

Finalmente, Fabrizio Peralta dejó un mensaje para los hinchas de Cerro Porteño: “Nada, de decirle que estoy muy motivado, que estoy muy feliz de poder volver, de poder escucharlo de vuelta a ello cantar en cada partido y espero que nos estén apoyando en este nuevo ciclo”. Además, reveló que ya ha estado en contacto con algunos de sus excompañeros, quienes lo reciben con entusiasmo.