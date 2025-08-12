Debió ser penal para Nacional contra Cerro Porteño

De acuerdo al análisis de la acción del juego entre Cerro Porteño y Nacional, celebrado el pasado viernes en La Nueva Olla, con el marcador en blanco, Derlis López debió haber sancionado la pena máxima a favor de la Academia. Como no lo hizo, ingresa automáticamente al “freezer”, por tiempo indefinido.

Si bien en la disputa entre Fabrizio Peralta y Hugo Iván Valdez en el área el balón le da de rebote al mediocampista azulgrana, las autoridades referiles consideran que el cerrista tuvo un “movimiento no justificado del brazo, que está en posición antinatural y debió ser considerada como mano deliberada”.

Por una parte, el reconocimiento de la equivocación puede ser considerado positivo, pero por el otro, el daño causado a la Academia es irreparable.

Tanto Derlis López como el encargado del VAR, que está para detectar las irregularidades, Marco Franco, deberían quedar desprogramados al menos por las próximas fechas del torneo Clausura.