Bruno Valdez, “desempolvado” en Cerro Porteño

El zaguero central de Cerro Porteño, Bruno Valdez, de 33 años y con 32 presentaciones con la selección nacional, tuvo escasa participación en el Ciclón por dos motivos: las lesiones (la más grave fue la rotura del ligamento cruzado) y porque no era del “paladar futbolístico” del entrenador anterior, el argentino Diego Hernán Martínez, el mismo que le “limpió” de Boca Juniors, con el que aún tiene vínculo contractual.

Lea más: Entradas para el último clásico del año

Valdez integró el elenco mixto que le ganó 1-0 a Sol de América en Itauguá, en la Copa Paraguay, en la que el Ciclón avanzó a los cuartos de final.

Si bien existen comentarios que un rival de la segunda categoría no puede tomarse como parámetro, el hecho que el defensor sea elegido como la figura constituye un avance, después de su prolongada inactividad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bruno cumple su segundo ciclo en el Ciclón (el primero fue entre el 2014 y el 2016). Este año lleva 14 presentaciones; en el anterior solo tuvo 8.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El rendimiento demostrado en la semana contra el club en el que inició su carrera le permite ser considerado para el partido sabatino contra 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero, a las 17:30, teniendo en cuenta que Víctor Gustavo Velázquez se encuentra en la gira asiática con la Albirroja mayor, mientras que Lucas Quintana compite en el Mundial Sub 20 de Chile con la selección juvenil.

Ubicado en el segundo lugar del Clausura, a solo un punto por debajo de Guaraní, el elenco azulgrana deberá imponerse en el Corral del Gallo norteño para encarar con fuerza el último superclásico de la temporada contra Olimpia, fijado para el domingo 19, en La Nueva Olla, a las 17:30.