Jorge Bava y el superclásico: “El equipo está muy motivado”

Cerro Porteño y Olimpia juegan el domingo 19 de octubre el último superclásico de la temporada. El Ciclón recibe al Decano en La Nueva Olla con la obligación de ganar para continuar firme en la pelea por el título de campeón. El Azulgrana es el escolta del puntero Guaraní: la diferencia es de 1 punto cuando restan 21 unidades por jugar, incluyendo el duelo entre sí.

A cuatro días de enfrentar al tradicional rival del fútbol paraguayo, el entrenador Jorge Bava apuntó el encuentro y destacó que el plantel “está muy motivado”. “El grupo está muy bien y muy motivado en la previa de un partido tan trascendente, con tanta historia”, expresó el uruguayo, que registra dos victorias y un empate entre el certamen de Liga y la Copa Paraguay 2025.

“La motivación es parte de esto. Creo que poco que agregar a un partido con tanta historia, un clasifico que se juega por más de cien años. La motivación cae por si sola. Tratamos de tocar todos los ítems correspondientes sobre jugar un partido de esta magnitud. Seguiremos trabajando para llegar de la mejor manera”, finalizó el charrúa de 44 años.