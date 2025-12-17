Cerro Porteño: Retornos al barrio

Para el sorpresivo regreso del brasileño a Cerro Porteño fue clave la opinión del técnico Jorge Rodrigo Bava, que al solicitar la incorporación de un “9” le manifestaron que el club tenía prestado a Xico al Mirassol, por lo que dio el visto bueno para su llegada.

Como son dos los centroatacantes que no podrán estar al servicio en el tramo inicial de la temporada 2026, Luis Amarilla y Sergio Araújo, no se descarta que el Ciclón contrate igualmente otro punta de lanza.

Para el “Melli” Romero, su presencia en “la mitad más uno” podría significar un relanzamiento, después de haber perdido protagonismo. El creativo, de 33 años, disputó 20 partidos y anotó un gol en el Inter de Porto Alegre, al que había ido tras desvincularse del Botafogo.

La afición azulgrana sueña con volver a contar con los hermanos. Ángel Romero milita en Corinthians como pieza de recambio, cumpliendo un rol secundario y también necesita revitalizar su carrera como lo hicieron los flamantes campeones Juan Manuel Iturbe y Cecilio Domínguez.

El club popular también mostró interés en el volante argentino-paraguayo Franco Cristaldo, del Gremio de Porto Alegre, pero su nivel salarial es muy elevado.

En cuanto a las elecciones del próximo sábado 31 de enero, a las mismas llegarían solo dos fórmulas, la de Carlos Rejala y Blas Reguera, al que se suma como “vice” Rubén Recalde, quien desistió su candidatura al igual que Luis Rojas.