Cerro Porteño establece el calendario electoral

La Asamblea General Ordinaria tendrá su inicio el sábado 24 de enero de 2026, donde se tratarán puntos esenciales como el balance, la memoria y la elección de autoridades. De acuerdo con el reglamento interno, la Asamblea declarará un cuarto intermedio después de la lectura de los informes. La reanudación del acto asambleario será exclusiva para la votación (sufragio) en la fecha fijada.

El calendario electoral establece fechas límite cruciales para la participación: el plazo para el pago de cuotas con derecho a voto culminó el miércoles 31 de diciembre de 2025. La publicación del Padrón Oficial de Electores se realizó el jueves 15 de enero de 2026, tras el periodo de tachas y reclamos. La propaganda electoral se encuentra habilitada desde el 1 de enero.

La jornada electoral para elegir a las nuevas autoridades de Cerro Porteño será de 07:00 a 17:00 horas en La Nueva Olla. Cuatro líderes de movimientos han presentado sus candidaturas a la presidencia: Carlos Rejala (Movimiento Nuevo Cerro), Rubén Recalde (Movimiento Cerro Primero Siempre), Blas Reguera (Movimiento Cerro Primero) y Luis Rojas (Movimiento Más fuerza azulgrana).

La presentación e inscripción de candidaturas se fijó para el viernes 16 de enero de 2026, y la oficialización de candidaturas se emitió el lunes 26 de enero de 2026. Para gestionar el proceso, el TEI-CCP ha habilitado una Secretaría en el Lobby del Estadio General Pablo Rojas. La atención a socios y movimientos se realiza en el local de Barrio Obrero en horarios específicos de lunes a domingo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy