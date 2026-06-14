Cerro Porteño gestiona su tercera incorporación

La dirigencia de Cerro Porteño, encabezada por Blas Atilio Reguera, se encuentra contrarreloj, ya que primero deberá tener el visto bueno de la FIFA para realizar las contrataciones, una vez pagada las deudas reclamadas ante el entre del balompié global.

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Una vez despojado del “cepo”, el Ciclón de Barrio Obrero podrá anunciar al mediocampista central argentino Agustín Almendra (26 años) y a su compatriota Lucas Merolla (30), quien se desempeña como zaguero central.

El objetivo del entrenador Ariel Holan es iniciar la preparación para el segundo semestre con el plantel completo, excluyendo obviamente a los mundialistas, para que todos los componentes puedan tener un nivel físico parejo. El arranque está previsto para el jueves, en la “capital del sentimiento”.

Cerro Porteño desea contar con el concurso de Teodoro Sebastián Arce Villaverde (26), el “picante” surgido en Olimpia y consolidado en el profesionalismo en General Caballero de Juan León Mallorquín, con el que obtuvo el título de la Copa Paraguay 2025.

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Teo Arce, natural de Coronel Bogado (Itapúa), tuvo una corta pero enriquecedora experiencia internacional en el Rondina Moscú, con el que ascendió a la máxima categoría de Rusia.

El compatriota disputó seis partidos, con 116 minutos acumulados en campo en el club moscovita.

El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 24 de julio. El debut del Ciclón será contra el Sportivo Trinidense, en La Nueva Olla.

La serie de los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras será entre el 12 y el 18 de agosto. El primer enfrentamiento será en São Paulo.