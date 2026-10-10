Gustavo Costas: “Va a jugar el que mejor está”

La tormenta perfecta que sacudió a Barrio Obrero durante los últimos días encontró una válvula de escape en el césped del estadio Luis Salinas. Cerro Porteño dio una muestra de carácter y se impuso con autoridad por 3-0 frente al Sportivo Luqueño, una victoria balsámica que devuelve la calma y la sonrisa a un plantel que necesitaba sanar heridas de manera urgente.

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Más allá de los tres puntos y del rendimiento colectivo, el foco postpartido estaba puesto en la palabra del entrenador Gustavo Costas, quien se refirió a la turbulenta semana institucional y deportiva que le tocó gestionar a su grupo.

Con la sinceridad brutal que lo caracteriza, el estratega azulgrana abrió su análisis reconociendo el peso emocional de los días previos: “Fueron momentos difíciles por todo lo que había pasado. Yo pienso que este resultado también se lo dedicamos a todos los chicos que tuvieron (los separados)... bueno, que sabemos todo lo que tuvieron la semana; dedicárselo a ellos”.

Lejos de conformarse con el resultado, el argentino valoró la entrega de sus dirigidos en un contexto que no era para nada sencillo: “Tenemos que seguir así, este es el camino. Pienso que hicimos un gran partido hoy: aguantamos, presionamos muchísimo hasta el final, manejamos el partido. Me voy muy contento porque era un partido difícil por todo lo que pasaba, más allá del rival, por todo lo que había sucedido. Y, bueno, los chicos la verdad que hoy hicieron un gran partido”.

Rotación obligada y méritos propios

Con la recta final del campeonato local en el horizonte y el inminente compromiso por la Copa Paraguay pisando los talones, la gestión de cargas y minutos físicos y mentales se vuelve crucial. Al ser consultado sobre la posibilidad de rotar el plantel o darle mayor rodaje a los juveniles, Costas profundizó en el manejo del grupo: “Y los juveniles están. Hoy a Carlos Chena le dijimos que pueda descansar; venía jugando todos los partidos y a veces no es solamente lo físico. Uno a veces piensa que es lo físico, pero a veces es la parte de la cabeza, lo mental, y más por cómo venía y lo que había pasado en toda la semana. Entonces, también fue un poco eso”.

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Para cerrar, el DT dejó una regla inquebrantable de cara a lo que viene, poniendo como ejemplo el caso de Derlis Rodríguez, quien se ganó un lugar a base de esfuerzo en los entrenamientos: “Pero va a jugar el que mejor está, el que mejor está. Capaz me voy a equivocar, yo lo dije hoy, lo dije delante de todos cuando di el equipo: Derlis Rodríguez se lo ganó en la semana. Soy sincero, no estaba él para entrar en la cabeza de uno, pero Derlis demostró, entrenó al 100% y, bueno, se lo gana. Por eso yo digo siempre: conmigo juega el que mejor está”.