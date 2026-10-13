Cerro Porteño
13 de octubre de 2026 - 23:10

Banderazo, ilusión y presión en la antesala de los cuartos de la Copa Paraguay

Cuatro hombres de espaldas aplauden en un ambiente de estadio, vestidos con camisetas negras y rodeados de aficionados con banderas.
Los hinchas de Cerro Porteño aplaudiendo y agradeciendo a los hinchas que se hicieron presentes para llevar a cabo el banderazo como muestra de apoyo previo al duelo ante Sportivo Dan Lorenzo por los cuartos de final de la Copa Paraguay. (Foto: Cerro Porteño)

Cerro Porteño afronta este miércoles el partido más importante del año. Desde las 19:30, en el estadio Defensores del Chaco, el Ciclón se medirá ante el Sportivo San Lorenzo por los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026, un duelo catalogado internamente como la “gran final” de la temporada.

Por Arnaldo Benítez
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Tras una temporada cargada de turbulencias y golpes duros, la gran apuesta del club a estas alturas del año es conquistar el torneo de integración, un trofeo que hasta aquí siempre le es esquivo y representa una cuenta pendiente en su historia. La instancia de cuartos de final es, precisamente, la fase más lejana a la que el conjunto de Barrio Obrero logró acceder en las ocho ediciones que se llevan disputadas de la competencia.

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Calor popular azulgrana en La Nueva Olla

La hinchada azulgrana entiende la magnitud del momento y no quiso quedarse al margen. Con una demostración rotunda de apoyo incondicional, más de 500 hinchas ocuparon el sector de Graderías Norte del estadio La Nueva Olla para hacerse sentir con fuerza durante el entrenamiento del plantel.

Coloridas banderas, fuegos artificiales y un repertorio de cánticos incesantes adornaron la práctica dirigida por Gustavo Costas, inyectando una dosis extra de energía y respaldo a pocas horas de un choque donde el margen de error es absolutamente nulo al tratarse de una fase de eliminación directa para el perdedor.