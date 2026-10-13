Banderazo, ilusión y presión en la antesala de los cuartos de la Copa Paraguay

Tras una temporada cargada de turbulencias y golpes duros, la gran apuesta del club a estas alturas del año es conquistar el torneo de integración, un trofeo que hasta aquí siempre le es esquivo y representa una cuenta pendiente en su historia. La instancia de cuartos de final es, precisamente, la fase más lejana a la que el conjunto de Barrio Obrero logró acceder en las ocho ediciones que se llevan disputadas de la competencia.

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Calor popular azulgrana en La Nueva Olla

La hinchada azulgrana entiende la magnitud del momento y no quiso quedarse al margen. Con una demostración rotunda de apoyo incondicional, más de 500 hinchas ocuparon el sector de Graderías Norte del estadio La Nueva Olla para hacerse sentir con fuerza durante el entrenamiento del plantel.

BANDERAZO EN BARRIO OBRERO



➡Hinchas de Cerro Porteño se encuentran en el banderazo en La Nueva Olla previo al partido por Copa Paraguay.#CardinalDeportivo #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/EfhYuSoiHI — ABC Deportes (@ABCDeportes) October 13, 2026

Coloridas banderas, fuegos artificiales y un repertorio de cánticos incesantes adornaron la práctica dirigida por Gustavo Costas, inyectando una dosis extra de energía y respaldo a pocas horas de un choque donde el margen de error es absolutamente nulo al tratarse de una fase de eliminación directa para el perdedor.