El probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar a San Lorenzo por la Copa Paraguay

El conjunto azulgrana llega a este trascendental compromiso tras una semana agitada pero revitalizadora. La fuerte sacudida institucional que significó la separación de cinco futbolistas del plantel principal pareció surtir el efecto esperado: el equipo reaccionó con una contundente goleada ante el Sportivo Luqueño por el torneo Clausura. Esta inyección anímica y futbolística llega en el momento justo para encarar el partido más importante del semestre, donde no hay margen de error.

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Para este choque decisivo, el director técnico Gustavo Costas planea realizar un par de retoques respecto al once que viene de superar al auriazul, buscando equilibrio y frescura en el campo: En la medular, Jorge Morel se perfila para retornar al once titular en lugar del juvenil César Bobadilla, aportando experiencia y marca en el centro del terreno. En el ataque, la gran novedad pasa por la ofensiva. Sergio Araújo volverá a arrancar desde el vamos tras más de 10 meses de espera, ocupando el lugar de Ignacio Aliseda. El “bailador” ya había sumado minutos, tras disputar media hora en el encuentro ante el Sportivo 2 de Mayo.

De no surgir inconvenientes de última hora, Cerro Porteño saltará al campo de juego con la siguiente formación: Ángel Martínez; Fabricio Domínguez Huertas, Alexis Cañete, Lucas Quintana, Lucas Merolla, Blas Riveros; Ariel Gamarra, Jorge Morel, Derlis Rodríguez; Sergio Araújo y Pablo Vegetti.

Del otro lado de la vereda se encuentra un Sportivo San Lorenzo que llega golpeado tras confirmarse recientemente su prematuro descenso a la División Intermedia, un condimento que añade favoritismo en los papeles para los de Barrio Obrero, pero que en la cancha exigirá máxima concentración para evitar sorpresas en este todo o nada, en el que el “Ciclón” va por el premio consuelo de conquistar por primera vez la “Copa de Todos”.