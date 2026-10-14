Costas reconoce los errores defensivos de Cerro: “No podemos dar esta ventaja”

Gustavo Costas no ocultó su malestar pese a la clasificación de Cerro Porteño a las semifinales de la Copa Paraguay. El entrenador reconoció que su equipo cometió errores defensivos que pudieron costarle la eliminación frente a San Lorenzo, que llegó a ponerse 2-0 arriba antes de los 20 minutos. El Ciclón reaccionó, empató 2-2 y se impuso 5-3 en la tanda de penales.

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“Nos costó muchísimo, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Hoy todos los partidos son difíciles, no hay partidos fáciles”, expresó Costas al analizar el encuentro.

El técnico comparó el rendimiento defensivo con el mostrado en la victoria anterior ante Sportivo Luqueño y reconoció que el equipo perdió solidez. “El otro día estuvimos muy bien atrás, porque cuando atacábamos estábamos bien parados siempre, y esta vez no estuvimos tan seguros”, admitió.

La preocupación del entrenador se centró en la facilidad con la que San Lorenzo encontró espacios para lastimar. “Fijate que llegaron dos veces en el primer tiempo y fueron dos goles”, señaló, antes de insistir en que Cerro no puede permitirse ese tipo de concesiones.

“Son partidos que no podés dar esta ventaja, porque gracias a Dios pudiste ganar por penales”, agregó. Costas también reconoció su frustración por la diferencia entre el rendimiento ante Luqueño y el exhibido en este compromiso. “No podemos bajarnos tanto nosotros”, remarcó.

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Las fallas que Costas había advertido

Consultado sobre los primeros 20 minutos, en los que Cerro sufrió los dos goles, el entrenador explicó que los errores se produjeron pese a que las acciones ofensivas de San Lorenzo habían sido analizadas previamente.

“El partido desde el primer minuto lo fuimos a buscar, estuvimos ahí, y ellos de contra, que lo habíamos trabajado”, explicó. También reveló que el cuerpo técnico había revisado las jugadas de pelota parada del rival.

“Como habíamos trabajado también el gol de tiro libre que hacen, hoy al mediodía habíamos pasado el video, que habían hecho dos goles así, muy parecidos”, comentó. La admisión dejó en evidencia la preocupación por no haber podido neutralizar situaciones que el equipo había estudiado.

Sobre el sistema táctico, Costas señaló que jugar con una línea de tres defensores exige atención y coordinación, especialmente cuando el equipo se lanza al ataque. “Cuando atacás con la línea de tres, atacás con mucha gente, y los tres tienen que estar viviendo el partido”, explicó.

El técnico insistió en que sus jugadores deben evitar quedar mal posicionados y mantenerse cerca de los adversarios. A su criterio, Cerro no mostró la misma seguridad que en su anterior presentación, aunque reconoció que cada encuentro presenta dificultades diferentes.

El objetivo: ganar la Copa Paraguay

Más allá de las dificultades, Costas valoró la clasificación y el acompañamiento de los hinchas, que respaldaron al equipo durante la remontada y la definición desde los doce pasos.

“Agradecerle a toda la gente por todo el aliento que puso para empatarlo, y después de los penales pienso que ahí sacamos la ventaja”, manifestó.

El entrenador también destacó la responsabilidad que asumieron los futbolistas encargados de ejecutar los remates. Según relató, los propios jugadores participaron en la elección del orden de los pateadores.

“La verdad que Pablo (Vegetti) y el Bocón (Jonatan Torres) tuvieron mucho huevo”, expresó, en referencia a la decisión de asumir la responsabilidad en una definición que podía marcar el destino del equipo en el torneo.

Cerro convirtió sus cinco penales y avanzó por primera vez a las semifinales de la Copa Paraguay. Sin embargo, Costas sabe que la clasificación no borra las falencias exhibidas durante el partido.

“Tenemos que estar hoy más juntos que nunca todos, para poder pasar estos malos momentos de este año de Cerro y poder lograr cosas importantes”, sostuvo.

Y dejó en claro cuál es la prioridad para el conjunto azulgrana: “Tenemos que ganar como sea esta Copa que Cerro todavía no la ganó”.