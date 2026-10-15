Blas Riveros: “Sufrimos bastante, pero bueno, nunca nos rendimos”

El “Ciclón” dio vuelta un marcador adverso y, por primera vez en su historia, se metió entre los cuatro mejores del torneo de integración. Riveros reconoció las falencias defensivas iniciales, pero destacó la resiliencia del equipo: “Sufrimos bastante, estábamos 2-0 abajo, pero bueno, nunca nos rendimos. Siempre seguíamos con la misma intensidad y siempre salimos a buscar el partido. Así que muy contento por eso: de poder pasar a Semi, que es la primera vez que Cerro pasó a esta instancia. Así que, bueno, vamos a tratar de seguir y llegar a la final”.

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Al ser consultado sobre las razones por las cuales el trámite se tornó tan cuesta arriba, el defensor apuntó a las desatenciones en pelota parada: “Yo creo que por ahí el segundo gol fue un poquito flojo en la pelota parada, pero, como dije recién, luchamos hasta el final. Lo importante también fue que empatamos el partido antes de que se acabe el primer tiempo. Y bueno, sabíamos que por ahí también en el segundo tiempo San Lorenzo nos iba a esperar más. Y bueno, sufrimos bastante, pero bueno, lo importante es que pasamos y clasificamos”.

La salida por precaución y su calvario con las lesiones

Durante el compromiso, el lateral encendió las alarmas al ser cambiado antes de llegar al último cuarto de hora, una situación que él mismo se encargó de calmar al explicar que obedeció estrictamente a una fatiga muscular: “Nada más porque sentí un poquitito de calambre. Pero bueno, es normal, eso me dijo el doctor, porque después nuevamente me está tocando jugar 70 minutos. Así que, para prevenir cualquier tipo de lesión, nada más el cambio”.

🔵🔴La figura del partido, Blas Riveros, habló tras convertir en los 90 minutos y sellar el pase a semifinales por penales ante Sportivo San Lorenzo.



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Tras una larga etapa marcada por la inactividad y los problemas físicos, completar dos partidos seguidos representa un bálsamo en lo anímico y deportivo para el zurdo: “La verdad que sufrí muchísimo todo lo que fue prácticamente este semestre. Muy triste, la verdad, por todo lo que perdí. Pero bueno, lo importante ahora que estoy completando dos partidos seguidos, de a poco estoy volviendo. Así que voy a seguir trabajando para que pueda nuevamente empezar a sacar mi mejor versión nuevamente”.

Resiliencia familiar y el respaldo al grupo

El canterano de Olimpia confesó el peso emocional que cargó en los últimos meses, tanto a nivel personal como en su entorno íntimo, y prometió redoblar esfuerzos para reencontrarse con su mejor nivel: “La verdad que ya sufrí bastante. No fue nada fácil para mí y para toda mi familia, obviamente. Pero ahora estoy trabajando duro, estoy tratando de poder nuevamente sentirme bien, agarrar ritmo, y nuevamente empezar a sacar mi mejor versión, sé de mi capacidad, voy a seguir trabajando para que también pueda siempre aportar algo al grupo, al equipo. Y sé que también hay muchos partidos todavía por delante”.

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Finalmente, el defensor abordó uno de los temas más sensibles de la semana en la institución: la determinación de la directiva de separar a cinco jugadores del plantel principal. Riveros reafirmó la postura del grupo y dedicó el sufrido triunfo a sus compañeros: “Como ya había dicho la otra vez el profe, que nos dolió bastante la verdad. Pero bueno, no queda otra que seguir. También ahora que vencí esto, la verdad que le quiero dedicar también a todos mis compañeros, que también son parte de esta victoria”.