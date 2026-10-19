Cerro Porteño: Vegetti, en el banquillo de los acusados

Pablo Ezequiel Vegetti (38 años), es el atleta de más alto salario de Cerro Porteño y probablemente de todo el medio futbolístico.

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En medio de una plantilla plagada de lesiones como la del entrenador Gustavo Adolfo Costas, el centrodelantero ni se estornuda pese a su avanzada edad, demostrando profesionalismo con el famoso “cuidado invisible”. Es uno de los de mayor regularidad y dentro de sus posibilidades, cumple con su cuota goleadora.

Sin embargo, cuando se producen los resultados negativos, como el del domingo contra Ameliano (2-2, tras estar dos goles arriba), los fanáticos azulgranas empezaron a descargar su furia contra los jugadores.

En medio de los improperios que caían desde el sector preferencial de La Nueva Olla, Vegetti hizo un pequeño freno y demostró una actitud desafiante contra los hinchas, por lo que la directiva, encabezada por Blas Atilio Reguera, anuncia una reunión con el ariete, en el entendimiento que este tipo de reacciones no colaboran para nada. Probablemente sea un llamado de atención y nada más, ya que sus números no son malos en comparación a las otras figuras: 44 partidos y 13 goles.

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Pablo registró 19 juegos y 3 tantos en el Apertura, lleva 14 presentaciones y 7 conquistas en el Clausura, 8 lances y 3 conversiones en la Copa Libertadores, mientras que en la Copa Paraguay acumula 3 lances, con el casillero de anotaciones aún en blanco.

Los insultos no fueron exclusivamente para el “Pirata”, sino para la generalidad de los componentes del plantel que se dirigían al vestuario luego del paso en falso en el campeonato Clausura contra la V azulada.

Vegetti llegó al más popular en enero pasado, con un contrato por tres temporadas que se extiende hasta fines de 2028. Con estos cruces con los hinchas, es improbable que se de su permanencia en “la mitad más uno” durante tanto tiempo.

Ya prácticamente sin chances de consagración en el segundo liguero de la temporada, a Cerro Porteño le queda la Copa Paraguay como consuelo. En semifinales lidiará con Sol de América, de la División Intermedia, contando con el claro favoritismo para acceder por primera vez a la definición de la Copa de Todos.

El domingo, el Ciclón jugará con San Lorenzo en el Defensores del Chaco, a las 19:30, por la decimosexta fecha del Clausura.