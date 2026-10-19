Jorge Morel y el empate: “Vamos con una mala sensación”

Cerro Porteño ganaba 2-0, quedó con 10 por la expulsión de Lucas Quintana y terminó empatando 2-2 con Sportivo Ameliano. El resultado, por la fecha 15 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo, dejó prácticamente fuera de la pelea por el título de campeón al Ciclón de Gustavo Costas. Además, salió de los puestos de Copa Libertadores 2027 en la tabla acumulativa.

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“Nos vamos con una mala sensación”, expresó Jorge Morel a Tigo Sports al finalizar el encuentro frente a la V Azulada en La Nueva Olla. “Dominamos casi todo el partido después nos condiciona un penal y una expulsión”, mencionó el mediocampista, que criticó la decisión de Derlis Benítez, a instancias del VAR, de mostrar la roja al capitán azulgrana a los 76 minutos.

Jorge Morel: “Nos condicionó quedarnos con uno menos”

“Son cosas del fútbol, la pelota no está en juego y se va y viene a revisar. No sé como sería la regla”, señaló Morel, quien explicó que al quedar con un hombre menos permitió la remontada del visitante. “Nos condicionó quedarnos con uno menos. Hay que seguir trabajando y tratar de terminar lo mejor posible el año”, culminó el volante a la transmisión televisiva.