¿Qué necesita General Caballero para ascender hoy a Primera División?

General Caballero de Juan León Mallorquín disputa hoy la penúltima fecha de la División Intermedia 2026. El Rojo de ka’arendy visita a Encarnación FC en el Departamento de Itapúa (a las 16:30, hora de Paraguay) y tiene la primera oportunidad de ascender nuevamente a la Primera División de Paraguay. Los dirigidos por Humberto Ovelar son líderes del certamen.

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El representante de Alto Paraná suma 56 puntos y aventaja por 2 unidades a Deportivo Santaní y por 5 a 12 de Junio de Villa Hayes, segundo y tercero respectivamente. El Depor de Julio Irrazábal, ubicado en zona de ascenso, mide a 3 de Noviembre de Jorge Achucarro en el Juan José Vázquez, mientras que el León chaqueño enfrenta a Guaireña en el Facundo de León Fossati.

General Caballero depende de sí en uno de los tres resultados para retornar a la máxima categoría un año después del descenso de la División de Honor. Ganando frente a Encarnación FC, el Rojo logra automáticamente el primer boleto de ascenso. Pero empatando o perdiendo en el Villa Alegre, necesita que 12 de Junio empate o pierda contra Guaireña en la ciudad de Villa Hayes.

¿Cómo asciende General Caballero a la Primera División de Paraguay?