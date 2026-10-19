Fútbol de Intermedia
19 de octubre de 2026 - 12:37

¿Qué necesita General Caballero para ascender hoy a Primera División?

Los jugadores de General Caballero celebran un gol.
Los jugadores de General Caballero celebran un gol.APF Intermedia

General Caballero de Juan León Mallorquín tiene hoy la primera oportunidad de retornar a la máxima categoría del fútbol paraguayo. ¿Qué necesita?

Por Darío Ibarra
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General Caballero de Juan León Mallorquín disputa hoy la penúltima fecha de la División Intermedia 2026. El Rojo de ka’arendy visita a Encarnación FC en el Departamento de Itapúa (a las 16:30, hora de Paraguay) y tiene la primera oportunidad de ascender nuevamente a la Primera División de Paraguay. Los dirigidos por Humberto Ovelar son líderes del certamen.

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El representante de Alto Paraná suma 56 puntos y aventaja por 2 unidades a Deportivo Santaní y por 5 a 12 de Junio de Villa Hayes, segundo y tercero respectivamente. El Depor de Julio Irrazábal, ubicado en zona de ascenso, mide a 3 de Noviembre de Jorge Achucarro en el Juan José Vázquez, mientras que el León chaqueño enfrenta a Guaireña en el Facundo de León Fossati.

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General Caballero depende de sí en uno de los tres resultados para retornar a la máxima categoría un año después del descenso de la División de Honor. Ganando frente a Encarnación FC, el Rojo logra automáticamente el primer boleto de ascenso. Pero empatando o perdiendo en el Villa Alegre, necesita que 12 de Junio empate o pierda contra Guaireña en la ciudad de Villa Hayes.

¿Cómo asciende General Caballero a la Primera División de Paraguay?

  • Ganando: asciende sin depender de 12 de Junio
  • Empatando: necesita que 12 de Junio no gane
  • Perdiendo: necesita que 12 de Junio no gane