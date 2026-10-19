La Comisión de Árbitros de APF admite que Lucas Quintana no debió ser expulsado

¿Cómo se originó la jugada?

Todo comenzó en la antesala de un tiro de esquina. El lateral de Sportivo Ameliano, Hugo Fabián Franco, se desplomó en el área y el árbitro principal, Derlis Benítez, dejó seguir la jugada al no percibir falta. No obstante, el VAR —comandado por José Armoa— irrumpió en el partido y llamó a una revisión en campo (on-field review) sugiriendo una roja directa. La secuencia mostraba a Lucas Quintana intentando zafarse de la marca: en el giro, su codo terminó impactando de lleno en la cabeza del defensor de la “V” azulada. Desde la cabina tecnológica se tipificó de inmediato como conducta violenta, respaldándose en que el esférico aún no estaba en movimiento.

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Tras la revisión técnica, la Comisión de Árbitros determinó que la apreciación inicial fue equivocada. El informe técnico aclara que el análisis correcto debió considerar que el defensor, al girar, golpeó con una fuerza insuficiente para ser calificado como conducta violenta. En su lugar, la acción constituía una conducta antideportiva, infracción que debió ser sancionada únicamente con una tarjeta amarilla de amonestación y no con la expulsión directa.

El informe de la Comisión de Árbitros

Graficando la jugada, manifestó: “Previo a la ejecución de un saque de esquina, un atacante de Ameliano cae. El árbitro no observa infracción, por lo que no toma decisión alguna. El VAR, al chequear la acción, decide invitar a un on-field review por potencial tarjeta roja. Se observa que el defensor busca librarse de la marca y, al girar su brazo, impacta en la cabeza de su adversario”.

Sobre la decisión, aseguró que fue equivocada: “Esto fue interpretado como conducta violenta debido a que el balón no se encontraba en juego. El análisis correcto tuvo que considerar que el defensor, al girar, golpea con una fuerza insuficiente para ser considerado conducta violenta y sí una conducta antideportiva, por lo que debió ser sancionada con tarjeta amarilla de amonestación”, expresó el organismo en su informe.

Reclamo formal de Cerro Porteño

Ante esta situación, desde la directiva de Cerro Porteño manifestaron que durante la jornada presentaron una nota de queja formal ante la APF para expresar su descontento por el desempeño arbitral en dicho compromiso. Asimismo, el club formalizó la solicitud para que Lucas Quintana no sea castigado por tres partidos, una sanción que queda sin sustento tras el reconocimiento oficial del error por parte de la Comisión de Árbitros.