Cerro Porteño solicitó al Tribunal de Disciplina anular la suspensión automática de Lucas Quintana

Cerro Porteño solicitó al Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anular la expulsión de Lucas Quintana. El defensor fue sancionado con roja directa ante Sportivo Ameliano y al portar el brazalete de capitán, debe cumplir tres encuentros de suspensión, que impide que pueda disputar el superclásico del fútbol paraguayo.

Lea más: El fuerte comunicado de Olimpia contra el técnico Gustavo Alfaro

“Con carácter urgente, DISPONGA la Presidencia del Tribunal que se difiera el cumplimiento de la suspensión automática derivada de la tarjeta roja exhibida al jugador LUCAS QUINTANA, habilitándolo a disputar los próximos encuentros hasta tanto se dicte resolución definitiva”, pidió el club, que desea contar con Quintana en la próxima ronda.

Cerro Porteño presentó el pedido sin el análisis arbitral

La solicitud de anular la tarjeta roja a Lucas Quintana fue realizada sin el análisis arbitral de la jugada. La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) señaló que el defensor de Cerro Porteño fue mal expulsado. “Golpea con una fuerza insuficiente para ser considerado conducta violenta”, expresó el departamento liderado por Eber Aquino.

La institución de Barrio Obrero agrega hoy la evaluación del organismo sobre la expulsión a Quintana, siendo la prueba más importante que certifica el error del árbitro Derlis Benítez en la determinación final. “Debió ser sancionada con tarjeta amarilla de amonestación”, concluyó la comisión sobre la jugada en el arco de la Gradería Novena de La Nueva Olla.

CERRO PORTEÑO PRESENTÓ UNA NOTA ANTE LA APF 🚨



El club azulgrana busca la reducción de la sanción impuesta a Lucas Quintana, quien fue expulsado en el último encuentro frente a Ameliano 🟥



🚨EN VIVO https://t.co/XdrpwkYXbh https://t.co/dfPeTVTwHP pic.twitter.com/bRDhplNVdV — ABC Deportes (@ABCDeportes) October 20, 2026

¿Cuándo resuelve el Tribunal el pedido de Cerro Porteño?

Raúl Prono, presidente del Tribunal de Disciplina, adelantó al Cardinal Deportivo que la resolución del caso está fijada para el jueves 22 de octubre. “Se recibió la nota de Cerro Porteño y durante el transcurso de la semana vamos a expedirnos. El jueves tendremos una resolución”, mencionó el abogado, que dejó en claro que “la tarjeta roja no se anula”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La tarjeta roja no se anula. En todo caso, se puede reducir o ampliar la sanción”, explicó Prono, adelantando que Quintana debe cumplir una sanción por la reglamentación de la APF. La entidad debe resolver si mantiene la suspensión automática de tres encuentros (dos por roja directa y uno por capitán) o disminuye la misma al futbolista de 21 años.