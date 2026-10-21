Cerro Porteño: Clausura como mantenimiento para la Copa Paraguay

El domingo (25), Cerro Porteño enfrentará al descendido San Lorenzo, en el estadio Defensores del Chaco, a las 19:30, por la decimosexta fecha del campeonato Clausura 2026.

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El domingo 1 de noviembre, el Ciclón de Barrio Obrero afrontará como local el cuarto y último superclásico de la temporada contra Olimpia, frente al cual perdió los tres juegos del año, por lo que intentará reivindicarse al menos de forma parcial con su afición. La máxima fiesta del fútbol paraguayo está fijada para las 17:00.

El elenco dirigido por Gustavo Costas avanzó a las semifinales de la Copa Paraguay al vencer en penales a San Lorenzo, su próximo rival por la competencia liguera. En choque en tiempo normal finalizó 2-2 y en el desempate ganaron los azulgranas por 5-3. Su rival en la siguiente instancia será Sol de América, que eliminó a Tembetary, tras vencerlo por 3-2.

Los otros dos cruces semifinales de la Copa de Todos se desarrollarán la semana siguiente. El martes 27 lidiarán Libertad e Independiente de Campo Grande, en la Arboleda, a las 19:30, y el miércoles 28 cotejarán Luqueño y Recoleta, en Itauguá, en el mismo horario.

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Los choques semifinales de la Copa Paraguay se cumplirán inmediatamente después de la Fecha FIFA de noviembre, que va del 9 al 17. Los lances por el paso a la final se desarrollarían entre el miércoles 18 y el jueves 19.

Para el match contra el Rayadito, Cerro Porteño tendrá variantes con relación al elenco que viene de empatar 2-2 con Ameliano. El capitán Víctor Gustavo Velázquez sustituiría al suspendido Lucas Quintana. Además se producirían los ingresos de Ignacio Aliseda y Sergio Araújo, para refrescar la zona ofensiva.