Cerro Porteño anunció la sanción que aplicó a Ignacio Aliseda por jugar pádel

Ignacio Aliseda está en el centro de la tormenta en Cerro Porteño: el futbolista fue visto y filmado jugando pádel a cuatro días del partido frente a Sportivo San Lorenzo por la fecha 16 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El club emitió un comunicado y reveló la determinación que tomó con respecto al futuro del argentino.

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“Tras constatar el incumplimiento de determinadas obligaciones contractuales por parte de un integrante del Plantel Profesional, ha resuelto aplicar la sanción económica correspondiente, de conformidad con lo establecido en el contrato suscrito entre las partes”, anunció la institución de Barrio Obrero, sancionando económicamente a Aliseda.

¿Qué sanción aplicará Cerro Porteño si Ignacio Aliseda reincide?

Cerro Porteño agregó que en caso de reincidencia, la medida será de mayor gravedad contra Ignacio Aliseda. “Asimismo, la institución ha notificado formalmente al futbolista que, en caso de reincidencia, podrán adoptarse medidas de mayor gravedad, conforme a las disposiciones contractuales y a la normativa aplicable”, explicó el Azulgrana.

“Por razones de confidencialidad contractual y en resguardo de los derechos de las partes involucradas, el Club no realizará declaraciones ni comentarios adicionales sobre el particular”, finalizó el Ciclón sobre el caso Aliseda, quien fue suplente e ingresó a los 69 minutos (por Derlis Rodríguez) en el empate 2-2 contra Sportivo Ameliano.