La multa a Ignacio Aliseda por jugar al pádel supera los !141 millones!

El comunicado institucional refiere que Cerro Porteño “ha resuelto aplicar la sanción económica correspondiente” a Ignacio Aliseda (26 años) por haber jugado pádel el miércoles. La determinación se da “de conformidad a lo establecido en el contrato suscrito entre las partes”.

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Además, el Ciclón advierte al mediocampista ofensivo de 26 años que en caso de reincidencia, se tomarán medidas de mayor gravedad, conforme a las disposiciones contractuales y a la normativa aplicable.

¿A cuánto asciende la multa de Cerro Porteño a Ignacio Aliseda?

Si bien la nota azulgrana no da detalles de la sanción, fuentes extraoficiales señalan que el castigo disciplinario equivale al 50 por ciento del salario mensual.

El atleta percibiría un sueldo de 50.000 dólares, por lo que la mitad de esta suma, US$ 25.000, al cambio actual equivale a 141.250.000 guaraníes.

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Para la economía paraguaya, el monto consignado es por demás significativo, aunque para los extranjeros que cobran bien y que consideran al país como “barato”, la multa no es tan elevada, aunque está claro a ningún trabajador le gusta que le toquen el “bolsillo”.

Lo cierto es que a Ignacio Aliseda le salió bastante caro su paso por la cancha de pádel y la comentada sesión de los golpes con la paleta en medio de un presente deportivo azulgrana complicado que genera un ambiente de alta sensibilidad en esferas de “la mitad más uno”.