Cerro Porteño: Ignacio Aliseda, titular tras “millonario pádel”

El pasado miércoles, Ignacio Aliseda (26 años) decidió “desestresarse” jugando al pádel con algunos amigos en el barrio San Rafael de Lambaré. Fue grabado, los materiales alzados a las redes sociales al toque y Cerro Porteño le aplicó una multa.

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El volante ofensivo argentino solo percibirá la mitad de su salario por la falta contractual, que le originó un poco más de 141 millones de guaraníes (25.000 dólares).

Luego de admitir su equivocación, el atleta hizo borrón y cuenta nueva, le puso polenta en las prácticas y el entrenador Gustavo Costas lo incluyó al equipo titular. Es que muchas opciones tampoco tiene.

El descendido Sportivo San Lorenzo se presenta como un rival ideal para el Ciclón y sobre todo para Nacho, que va por la reivindicación. El duelo contra el Rayadito será este domingo en el Defensores del Chaco, a las 19:30.

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La formación base azulgrana está conformada por: Ángel Martínez; Iván Ramírez, Alexis Cañete, Lucas Merolla y Blas Riveros; Carlos Chena, Jorge Morel, César Bobadilla y Derlis Rodríguez; Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.

La discreta campaña azulgrana en el campeonato Clausura comprende seis victorias, tres empates y seis derrotas.