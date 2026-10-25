Gustavo Costas sobre el caso Ignacio Aliseda: “Tenés que respetar dónde estamos”

El triunfo reciente no logró disipar el episodio marcado en los últimos días por la fuerte polémica protagonizada por Ignacio Aliseda. El jugador de 26 años quedó en el centro de la escena y en el centro de las críticas de la “mitad más uno” tras viralizarse un video donde se lo veía jugando al pádel el pasado miércoles.

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Ante este panorama de alta sensibilidad, la institución resolvió aplicarle la sanción económica correspondiente de conformidad a lo establecido en el contrato suscrito entre las partes, dejándole en claro que su paso por la cancha de pádel le salió bastante caro en un momento deportivo sumamente delicado.

En conferencia de prensa, el director técnico Gustavo Costas se refirió al episodio y detalló el manejo interno de la situación, las charlas previas que venían manteniendo con el futbolista y los motivos que lo llevaron a no ser titular, el estratega señaló: “Por lo de Nacho, yo hablo todos los días con todos, a todos los agarro. Y yo me meto mucho en la vida de eso. Veníamos hablando ya hace un mes. Son cosas que no puedo decir, que hable con él, por algo no entró de titular. Pero bueno, tiene que darse cuenta: hoy, en el fútbol actual, lo físico es lo primordial”.

Y al enfatizar sobre la exigencia profesional, la necesidad de estar al ciento por ciento y el respeto innegociable hacia la institución y los simpatizantes, añadió: “Porque hoy, físicamente, si no estás bien, no podés jugar. Entonces, tenés que respetar dónde estamos. Estamos en un club muy grande, y tenemos que respetar al club, a los compañeros y a la gente, principalmente”.