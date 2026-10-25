Gustavo Costas sobre la sanción a Lucas Quintana: “Suspenden al árbitro y le dan tres fechas a Quintana...”

En conferencia de prensa posterior al partido ante el “Rauyadito”, el director técnico de Cerro Porteño, Gustavo Costas fue consultado sobre la ratificación de la sanción al joven defensor Lucas Quintana, a pesar de que el propio Departamento de Árbitros admitió públicamente que hubo un error en la decisión original.

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Sin ocultar su malestar, el estratega apuntó primero contra el arbitraje del encuentro ante el “Rayadito” y la disparidad de criterios: “Hoy el árbitro también: pegaron 200 patadas y no amonestó a uno, nosotros hicimos una falta y nos amonestaron. La verdad que lo de hoy era todo, todo, todo. Empezó todo desde que empezó el partido, no fue en el segundo tiempo nada más. Lo que pasa es que capaz no se notaba tanto porque estábamos jugando bárbaro, pero en el segundo tiempo se notó mucho más porque estábamos jugando mal, por eso también”.

Al profundizar en el caso específico de Quintana y la contradicción de castigar al jugador tras el reconocimiento del fallo arbitral, expresó su total incomprensión: “Lo de Quintana, dicen que está, que se equivocó el árbitro. Lo suspenden al árbitro y le dan tres fechas a Quintana. No entiendo. Si suspendieron al árbitro, no entiendo eso. No sé, capaz que me la pueden explicar, capaz que me estoy equivocando yo en lo que digo, pero yo no entiendo que nos den... que lo suspenden al árbitro”.

Finalmente, el técnico lamentó el perjuicio que esta situación le ocasiona al futbolista en su etapa de crecimiento y sus aspiraciones a nivel internacional: “La verdad es que me da mucha lástima por él porque viene en partidos donde el cuerpo técnico de la selección son los que más miran. Y yo pienso que él tiene mucha proyección para poder estar en la selección el día de mañana. Por eso, la verdad que me da mucha pena por él, principalmente”.