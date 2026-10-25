Gustavo Costas: “Yo vine para salir campeón, para poder jugar la Libertadores y ganarla”

Con el ánimo en alto tras la clasificación en el cierre de la fecha 16 del torneo Clausura 2026, el director técnico azulgrana, Gustavo Costas, analizó lo que significa la previa del Superclásico del fútbol paraguayo y la exigencia interna que demanda un club de la magnitud del “Ciclón” de Barrio Obrero.

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La mentalidad inquebrantable para el duelo trascendental

Consultado sobre cómo imagina este partido tan especial y la necesidad de mantener la solidez durante los noventa minutos, el estratega dejó en claro cuál debe ser la única premisa:

Al referirse a la exigencia de ganar y la necesidad de confiar plenamente en las virtudes del equipo, señaló: “Yo digo siempre que en los clásicos no se juega, se gana. Nada más. Es el único parámetro, tener confianza, tener fe, confiar en nosotros mismos, porque de repente hacemos cosas muy buenas y después en 20 minutos, media hora, 45 minutos se fue toda la mierda. Entonces tenemos que confiar, confiar en nosotros, creernos en nosotros”.

Y al profundizar en la ambición del plantel y el proyecto institucional, añadió: “Estamos en un club muy grande y tenemos que tratar de llevar a Cerro lo más alto posible. Yo le dije a ellos: yo no vine para estar un año y que me da lo mismo ganar o perder. Yo vine para salir campeón, para poder jugar la Libertadores y ganarla o la Sudamericana. Nosotros tenemos que ponernos la vara alta nosotros mismos, y necesitamos que todos tiremos todos para el mismo lado”.

El análisis del rival y el enfoque en el objetivo propio

En la misma línea, al ser consultado sobre cómo evalúa el presente del tradicional rival que se cruzará este fin de semana en su casa, el entrenador argentino reconoció sus virtudes pero remarcó que la prioridad pasa por potenciar al Ciclón.

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Destacando el buen andar del adversario de turno, manifestó: “Está en un momento muy bueno, está muy bien, está jugando bien, con un gran técnico. Nosotros tenemos que pensar en nosotros y en darle alegría a la gente. Como el otro día con San Lorenzo, que más allá de que fue por los penales, pero la gente se fue contenta, [está] en [una instancia] que nunca había estado, en semifinal de la Copa Paraguay. Tenemos que apuntar a eso también, tenemos que apuntar a llevar a Cerro a lo más alto”.