Copa Paraguay: Acción en el Río Parapití

El ganador del único encuentro del martes por la Copa Paraguay 2025, entre Encarnación FC y Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, enfrentará en octavos de final al Deportivo Minga Guazú, que viene de eliminar en penales al Sportivo Luqueño.
Lea más: Cambio de sede para el debut de Cerro Porteño
Para el miércoles están marcados tres partidos, con este programa: 13:30: Silvio Pettirossi-Resistencia. 16:00: Humaitá de Roque Alonso-General Caballero de Juan León Mallorquín. Estos encuentros serán en el Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande. 18:30: Pastoreo-Cerro Porteño, en el Luis Salinas (Itauguá).
El jueves, 16:00: Benjamín Aceval-Guaraní, en el estadio de Trinidense. 18:30: 24 de Setiembre de Areguá-Libertad, en La Arboleda de Rubio Ñu.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy