Copa Paraguay: Acción en el Río Parapití

Encarnación FC y Sportivo 2 de Mayo se enfrentarán este martes en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, a las 18:30, por la tercera ronda (llave de 16) de la Copa Paraguay 2025.

25 de agosto de 2025 - 17:21
José Ramón Leguizamón Ortega (34 años), experimentada figura defensiva de Encarnación FC.
El ganador del único encuentro del martes por la Copa Paraguay 2025, entre Encarnación FC y Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, enfrentará en octavos de final al Deportivo Minga Guazú, que viene de eliminar en penales al Sportivo Luqueño.

Para el miércoles están marcados tres partidos, con este programa: 13:30: Silvio Pettirossi-Resistencia. 16:00: Humaitá de Roque Alonso-General Caballero de Juan León Mallorquín. Estos encuentros serán en el Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande. 18:30: Pastoreo-Cerro Porteño, en el Luis Salinas (Itauguá).

El jueves, 16:00: Benjamín Aceval-Guaraní, en el estadio de Trinidense. 18:30: 24 de Setiembre de Areguá-Libertad, en La Arboleda de Rubio Ñu.

