El debut de Cerro Porteño en la Copa Paraguay cambió de sede

La Dirección de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol modificó el estadio del estreno de Cerro Porteño en la Copa Paraguay 2025.

19 de agosto de 2025 - 07:41
Vista del estadio Luis Salinas del Club 12 de Octubre, en Itauguá, Paraguay.
Vista del estadio Luis Salinas del Club 12 de Octubre, en Itauguá, Paraguay. Prensa Sportivo Luqueño

Cerro Porteño debutará en la Copa Paraguay 2025 a finales de agosto. El Ciclón, el único grande que todavía no conquistó el certamen nacional, enfrentará a Pastoreo FC de la División Intermedia. A una semana del duelo por la Fase 3, la Dirección de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) modificó la sede.

El enfrentamiento entre el Ciclón y el Albirrojo fue originalmente programado en el Antonio Aranda de Ciudad del Este, pero el cambio trasladó el encuentro al Departamento Central: será en el Luis Salinas de Itauguá. El choque, por un boleto en los cuartos de final (Sol de América o Recoleta FC), será el miércoles 27 de agosto, a las 18:30, hora de Paraguay.

