El debut de Cerro Porteño en la Copa Paraguay cambió de sede

Cerro Porteño debutará en la Copa Paraguay 2025 a finales de agosto. El Ciclón, el único grande que todavía no conquistó el certamen nacional, enfrentará a Pastoreo FC de la División Intermedia. A una semana del duelo por la Fase 3, la Dirección de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) modificó la sede.

El enfrentamiento entre el Ciclón y el Albirrojo fue originalmente programado en el Antonio Aranda de Ciudad del Este, pero el cambio trasladó el encuentro al Departamento Central: será en el Luis Salinas de Itauguá. El choque, por un boleto en los cuartos de final (Sol de América o Recoleta FC), será el miércoles 27 de agosto, a las 18:30, hora de Paraguay.